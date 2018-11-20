السيد عن حكومة ناقصة 3 وزراء: إستبعاد تمثيل حزب الله أمنية أميركية وإسرائيلية

لفت النائب جميل السيد، الى أن " أحد الجهابذة، إقترح إعلان حكومة ناقصة 3 وزراء حزب الله والسنّي السادس، على أن يتم تعيين الوزراء الأربعة لاحقاً بعد الإتفاق على تسوية"، معتبرا أن "إستبعاد تمثيل حزب الله مؤقتاً أو دائماً هو أمنية أميركية وإسرائيلية جرى التعبير عنها سابقاً وسقطت في حينه".
ورأى السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "عن سوء أو حسن نية، هذه هرطقة. بلاها".
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