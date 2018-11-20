النشرة: مجهول طعن شخص في بآلة حادة في صور وفر إلى جهة مجهولة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "‏مجهولا قام بطعن المواطن م.ع.ف. بآلة حادة طعنات عدة ما استدعى نقل الأخير الى ​مستشفى​ جبل عامل في صور للمعالجة وهو بحالة مستقرة فيما لاذ الفاعل بالفرار الى جهة مجهولة".

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