علّق وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ​ملحم الرياشي​ على قضية اعتقال رئيس شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، ​كارلوس غصن​، قائلا: "أتمنى على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ التدخل والتواصل من دون إبطاء مع حكومة اليابان في قضية اللبناني الأصل الناجح جداً كارلوس غصن والتحقُق ضروري للغاية، "في ريحة مش نضيفة".

شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم الرياشي عن اعتقال كارلوس غصن: "في ريحة مش نضيفة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .