الخارجية الروسية: نعارض قرار زيادة ميزانية منظمة حظر السلاح الكيميائي

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، أننا "نعارض قرار زيادة ميزانية ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ وتوسيع صلاحياتها بمنحها صلاحية تحديد المسؤولية عن استخدام ​السلاح الكيميائي​ في أي مكان من العالم.".

وكان وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ قد اعتبر أن "محاولة منح المنظمة صلاحية الاتهام انتهاك صارخ لقوانين المنظمة".

يذكر أن 112 دولة من الدول المشاركة في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية صوتت في وقت سابق ضد مشروع القرار "الروسي الصيني" المقدم بشأن تشكيل مجموعة عمل لتقييم صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقابل تأييد 30 دولة لمشروع القرار.