ظريف: ترامب كرس بيانه المخجل حول الفظائع السعودية لاتهام إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كرّس الفقرة الأولى من بيانه المخجل حول الجرائم السعودية لاتهام إيران بكل أنواع المخالفات التي يفكر بها"، مشيراً إلى "أننا قد نكون مسؤولين عن الحرائق التي حصلت في كاليفورنيا لأننا لم نقم بجمع الغابات كما فعل الفلنلنديون".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لفت إلى أن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين"، مشيراً إلى أن "الكونغرس حر في الذهاب في اتجاه مختلف بشأن السعودية لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأميركي وإيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة والجهد الديمقراطي الهش في العراق"، مؤكداً أن "إيران تدعم "حزب الله" الإرهابي وقد قتل الإيرانيون عددا من الأميركيين والأبرياء الآخرين في الشرق الأوسط".
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