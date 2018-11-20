ظريف: ترامب كرس بيانه المخجل حول الفظائع السعودية لاتهام إيران

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كرّس الفقرة الأولى من بيانه المخجل حول الجرائم ​السعودية​ لاتهام إيران بكل أنواع المخالفات التي يفكر بها"، مشيراً إلى "أننا قد نكون مسؤولين عن ​الحرائق​ التي حصلت في ​كاليفورنيا​ لأننا لم نقم بجمع الغابات كما فعل الفلنلنديون".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لفت إلى أن "​الولايات المتحدة​ تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين"، مشيراً إلى أن "​الكونغرس​ حر في الذهاب في اتجاه مختلف بشأن ​السعودية​ لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع ​الأمن​ الأميركي وإيران مسؤولة عن الحرب في ​اليمن​ وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة والجهد الديمقراطي الهش في ​العراق​"، مؤكداً أن "إيران تدعم "​حزب الله​" الإرهابي وقد قتل الإيرانيون عددا من الأميركيين والأبرياء الآخرين في ​الشرق الأوسط​".