بومبيو:مصالح أميركا القومية فوق أي اعتبار والشراكة مع السعودية تاريخية

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، خلال مؤتمر صحفي، أننا "نبحث دائما نبحث عن الحقائق بما يتصل بقضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وتم رصد الكثير من الموارد لتحديد ما حدث له، وقد أصدرنا عقوبات بحق 17 متهماً بقتله"، مشيراً إلى أننا "نسعى دائماً لوضع مصالح ​أميركا​ القومية فوق أي اعتبار"، مؤكداً أن "الشراكة مع ​السعودية​ شراكة تاريخية وقديمة ونحن ملتزمون بها ونحن دائماً نسعى لحماية مصالحنا".

ولفت بومبيو إلى أن "هناك الكثير بشأن قضية خاشقجي ستظهر على السطح"، مشيراً إلى أنه "عندما ستحصل ​الولايات المتحدة​ على المعلومات فإننا سنستخدمها للحفاظ على مصالحنا".

وأوضح أننا "نسعى دوماً لتحرير أي مواطن أميركي محتجز في أي منطقة في العالم، إذ إن هناك العديد من المحتجزين من قبل النظام الإيراني ونحن لا ندفع أي أموال لاستعادة أي مواطن"، مشيراً إلى أن "​كوريا الشمالية​ تعرف اننا نسعى لانتزاع فتيل أي صراع نووي".