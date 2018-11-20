أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أننا "نبحث مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي إمكانية إحداث نظام عقوبات عالمي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أكد في وقت سابق أن "لدى تركيا الآن بعض الأدلة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي ، وهي ليست بأيدينا فقط"، مشيراً إلى أن "18 شخصًا نفّذوا هذه العملية، وهم محتجزون الآن في السعودية، وطالبت تركيا بإعادتهم كي تجري محاكمتهم في محاكمها. وكما تعلمون أيضًا لدينا بعض الأدلة، وشاركناها مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مثل إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا".
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني عن قضية خاشقجي: نبحث إحداث نظام عقوبات عالمي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .