وزير الخارجية البريطاني عن قضية خاشقجي: نبحث إحداث نظام عقوبات عالمي

أكد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ أننا "نبحث مع شركائنا في ​الاتحاد الأوروبي​ إمكانية إحداث نظام عقوبات عالمي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية على خلفية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

يذكر أن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ أكد في وقت سابق أن "لدى ​تركيا​ الآن بعض الأدلة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي ، وهي ليست بأيدينا فقط"، مشيراً إلى أن "18 شخصًا نفّذوا هذه العملية، وهم محتجزون الآن في ​السعودية​، وطالبت تركيا بإعادتهم كي تجري محاكمتهم في محاكمها. وكما تعلمون أيضًا لدينا بعض الأدلة، وشاركناها مع دول ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، مثل إنجلترا و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ وكندا وألمانيا".