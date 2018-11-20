عبدربه منصور هادي: اليمنيون لن يسمحوا بـ"حزب الله" آخر في البلاد

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزير الخارجية اليمني ​خالد اليماني​ بالتعاطي مع جهود السلام لإيقاف الحرب المشتعلة في اليمن منذ الانقلاب على الشرعية في أيلول 2014. ورحب بـ"جهود السلام لإيقاف الحرب، على أساس المرجعيات الثلاث ​المبادرة الخليجية​، ومخرجات مؤتمر ​الحوار اليمني​، والقرار الأممي رقم 2216"، مؤكداً أن "اليمنيين لن يسمحوا بـ"حزب الله" آخر في اليمن، وأن التجربة الإيرانية لا يمكن تكرارها في بلد عربي".

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