رئيس وزراء مقدونيا السابق يعلن حصوله على اللجوء السياسي من المجر

أعلن رئيس الوزراء المقدوني السابق نيكولا غروفسكي عن منحه اللجوء السياسي من قِبل المجر بعد أسبوع من هروبه من بلاده فرارًا من حكم قضائي صادر بسجنه عامين لاتهامات تتعلق بالفساد.
ولفت غروفسكي إلى أنه كان "ضحية لعملية اضطهاد سياسية ضده شنها الحكومة الديمقراطية الاجتماعية الحاكمة في البلاد"، مشيراً إلى أن "المحاكم ومكتب الادعاء في البلاد تحولوا إلى أداة للابتزاز السياسي لاستخدامها ضد المعارضين السياسيين".
وأوضح أن "مقدونيا تشهد اليوم حالات من القمع الحكومي، التمييز، الاضطهاد، الاعتقالات ذات الدوافع السياسية وسيطرة كاملة للحكومة".
وطالبت مقدونيا بأن تقوم المجر بتسليمها غروفسكي، حيث أنه يواجه محاكمة تتعلق بـ 3 قضايا فساد على الأقل.
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