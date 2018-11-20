رئيس وزراء مقدونيا السابق يعلن حصوله على اللجوء السياسي من المجر

أعلن رئيس الوزراء المقدوني السابق نيكولا غروفسكي عن منحه اللجوء السياسي من قِبل ​المجر​ بعد أسبوع من هروبه من بلاده فرارًا من حكم قضائي صادر بسجنه عامين لاتهامات تتعلق ب​الفساد​.

ولفت غروفسكي إلى أنه كان "ضحية لعملية اضطهاد سياسية ضده شنها ​الحكومة​ الديمقراطية الاجتماعية الحاكمة في البلاد"، مشيراً إلى أن "المحاكم ومكتب الادعاء في البلاد تحولوا إلى أداة للابتزاز السياسي لاستخدامها ضد المعارضين السياسيين".

وأوضح أن "​مقدونيا​ تشهد اليوم حالات من القمع الحكومي، التمييز، الاضطهاد، الاعتقالات ذات الدوافع السياسية وسيطرة كاملة للحكومة".

وطالبت مقدونيا بأن تقوم المجر بتسليمها غروفسكي، حيث أنه يواجه محاكمة تتعلق بـ 3 قضايا فساد على الأقل.