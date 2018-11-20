فيديو.. "مكافحة المخدرات" بالقاهرة تحاصر مروجي الهيروين وتضبط 5 ألاف تذكرة في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:
يواصل ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، ملاحقة محرزي المواد المخدرة، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على متعاطي ومدمني المخدرات بالعاصمة.
وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، عن ضبط عاطل حال إستقلاله سيارة ملاكى مستأجرة، بمنطقة السلام، وبحوزته 5 آلاف تذكرة هيروين، وزنت حوالي 5 كيلو جرام.
أقر المتهم أمام اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، فتحرر محضر أحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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