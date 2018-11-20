النائبة ليلي أبو إسماعيل تجمد عضويتها بـ"الوفد": أعمل بعيدًا عن الصراعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

أعلنت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، تجميد عضويتها داخل الحزب لأجل غير مسمي، والتفرغ لعملها كنائبة تحت قبة البرلمان، وخدمة أهالي دائرتها بالغربية، مشيرة إلى أنها أرادت أن تنأى بنفسها عن الصراعات الموجودة حاليا داخل الحزب، بين الهيئة العليا المنتخبة، والمتظلمين من نتيجة الانتخابات، والتي دفعتهم لاتخاذ إجراءات ضد الانتخابات.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من الاستقطاب تحدث حاليًا داخل بيت الأمة، لذا قررت الابتعاد عن أى صراعات أو خلافات، احترامًا لما قدمته كنائبة وفدية، وحفاظا على بيت الأمة داعية الله أن يحفظ الوفد، ويلم شتاته وأن يوفقها في عملها البرلماني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت، أنها في الوقت الذى تقرر فيه الابتعاد عن حزب الوفد لما شاب عملية انتخابات الهيئة العليا، التي جرت 9 نوفمبر الجاري، من تجاوزات أدت إلى استبعاد بعض الرموز الوفدية العريقة، التي أثرت الحياة السياسية، بحزب الوفد وأن كونها وفدية أبا عن جد، وترغب فى استمرار حزب الوفد ككيان قوى يستمر فى إثراء الحياة السياسية.