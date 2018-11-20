محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا في ترعة بمركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف. كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء عادل حجازي، حكمدار المديرية بالعثور على جثة الطفل أحمد. و. م. 4 سنوات والمبلّغ باختفائه في إحدى ترع مركز الفشن. وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، وحُرر محضر بالواقعة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل غرقا في ترعة ببني سويف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .