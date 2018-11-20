بالصور- انهيار جزئي بعقار قديم وسط الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك دون حدوث إصابات، فيما تقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، يفيد انهيار العقار رقم 36 شارع الأمير مصطفى عرفان بمنطقة محرم بك، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار قديم وخالي من السكان ومكون من طابقين وانهيار أسقف العقار من الداخل بالكامل.

ومن جانبها، قالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الانهيار لم يسفر عن حدوث أي إصابات، لافتة إلى أنه تم عمل حواجز حول العقار حرصا على حياة المارة.