محكمة أمريكية توقف إعلانا لترامب يمنع تلقي بعض طلبات اللجوء

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو - (د ب أ)

أوقفت محكمة أمريكية إعلانا وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، والذي يهدف إلى منع تلقي طلبات اللجوء من الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي .

وأصدرت المحكمة الجزئية لنورثرن كاليفورنيا / كاليفورنيا الشمالية / ،ومقرها سان فرانسيسكو، أمرا قضائيا أوليا أمس الاثنين، بمنع إجبار اللاجئين على تقديم طلبات اللجوء في منافذ دخول معينة .

وكان الهدف من الإعلان الذي وقعه ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري هو التصدي لمشكلة الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يسافرون عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، مع دخول نحو 2000 "أجنبي غير مقبول" إلى البلاد من الحدود مع المكسيك كل يوم، وفقا للأمر الذي أصدره ترامب.

وقال القاضي جون تيجار، الذي أصدر الأمر الأولي- مستشهدا بقانون الهجرة والجنسية في حكمه- أن القانون يسمح لأي شخص في الولايات المتحدة بتقديم طلب اللجوء، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص قد دخل بصورة قانونية إلى البلاد عبر نقطة حدودية أم لا.

وأشار ترامب، الذي جعل من تغيير قانون الهجرة الأمريكي وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود أهدافا عليا لإدارته، إلى المجموعات التي تعبر الحدود بطريقة غير مشروعة على أنها "غزو"، ونشر آلاف الجنود لإغلاق الحدود الجنوبية المشتركة مع المكسيك.

ويدخل القرار الأولي الصادر أمس الاثنين حيز التنفيذ على الفور، وسيظل ساري المفعول حتى 19 كانون أول/ديسمبر على الأقل.

وأكدت وزارتا العدل والأمن الداخلي اليوم الثلاثاء في بيان أن القواعد الجديدة بشأن اللجوء مسموح بها بموجب قانون الهجرة والجنسية. وقال البيان إنها ضرورية لأن نظام اللجوء "معطل" و"يساء استخدامه من قبل عشرات الآلاف من الدعاوى التي لا أساس لها كل عام".

وقال البيان إن الكونجرس أعطى الرئيس سلطة واسعة "للحد أو حتى وقف دخول الأجانب إلى هذا البلد"، مضيفا أن المحكمة العليا أكدت السلطة الرئاسية.

وأضاف البيان أن اللجوء هو "استحقاق تقديري" يمنح "فقط عندما يتم استيفاء الشروط القانونية ويتم تبرير ممارسة السلطة التقديرية بشكل ملائم".