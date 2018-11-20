فيديو.. إحباط تهريب نصف مليون قرص كبتاجون مخدر داخل "خلايا النحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تهريب نحو 500 ألف قرص مخدر، إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل اسطوانات خشبية.

وقالت وزارة الداخلية، إن معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة نبروه بالدقهلية، أكدت قيام عاطل سبق اتهامه في 10 قضايا، وعاملين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في الأقراص المخدرة، واعتزامهم تهريب كمية كبيرة منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل اسطوانات خشبية صغيرة الحجم مجوفة من الداخل تستخدم في تصنيع خلايا النحل، يقومون بإعدادها بورشة نجارة "ملك الأول".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهم وبحوزتهم 500 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة.