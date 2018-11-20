نبيلة مكرم: التغيرات المناخية أهم أسباب ارتفاع نسب الهجرة وتغيّر السلوك البشري​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في جلسة تعزيز الترابط بمخاطر الكوارث وتغيير المناخ، وأهداف التنمية المستدامة، ضمن النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل" والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور كل من الدكتور هشام العسكري، مدير برنامج الدراسات العليا في علوم الحاسوب والبيانات بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا، والدكتور إسماعيل عبد الجليل خبير مجال التصحر.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن امتنانها لحضور جلسة تعزيز الترابط بمخاطر الكوارث، ذلك الموضوع الهام الذي يحتاج إلى مزيد من التباحث والنقاشات بين المتخصصين والخبراء، مضيفة أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الهجرة، والتنوع وكذلك سلوكيات البشر، وهذا ما يجب الانتباه إليه خلال السنوات المقبلة.

وقال الوزيرة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن تعاون الوزارة مع الدكتور هشام العسكري يعد انعكاس لسياسات الدولة المصرية التي تفتح الباب أمام أبناءها بالخارج ممن لديهم أية أفكار وأطروحات أو مشروعات تعود بالفائدة على هذا البلد، وتخدم أهداف التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر 2030، وكان من بين هذا التعاون إصدار أول أطلس شمسي لمصر عبر تاريخها.

وقدم الدكتور هشام العسكري عرضًا لملف التغيرات المناخية العالمية، مؤكدًا على أن ملف التغيرات المناخية يحتل المرتبة الثانية في المخاطر التي تواجه العالم بعد أسلحة الدمار الشامل، طبقًا لتقارير دولية، مضيفا أن كل المخاطر التي تتعلق بالأمن الغذائي، ونقص أو زيادة المياه والأمراض المستوطنة والجفاف جميعها تحدث بسبب التغيرات المناخية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أنه طالب الحكومة المصرية بأن يتصدر هذا الملف خطتها.