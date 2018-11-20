حميدة يكرم وفد منظمة جايكا

احتفلت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بفندق كورال

بتكريم وفد منظمة جايكا تقديرا ووفاءً بجميل العرفان للشعب الياباني والتي قامت بتنفيذ مستشفى امبدة لصحة الام والطفل (جايكا) والذي افتتح على يد معالي رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بحضور البروفسير مأمون حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة الصحة دكتور بابكر محمد على والاستاذ عبداللطيف عبدالله فضيلي معتمد محلية امبدة ومدراء الادارات بالوزارة .

وقال بروفسير حميدة – حسب سونا – ان مستشفى امبدة لصحة الام والطفل الذي شهدته الوكالة اليابانية (جايكا) يقدم خدمة كبيرة لمواطنى امبده كما تم تعيين وتدريب كل الكوادر التى تدير هذا المشفى الكبير بقيادة دكتور الفاتح عبدالله وراق كبير اختصاصيي النساء والتوليد مديرا للمستشفى وذلك لاهتمام الوزارة بصحة الام والطفل وخفض وفيات الامهات، مشيرا إلى أن هذا التكريم يمثل وفاء لمنظمة جايكا ورد جميل للشعب الياباني على هذه الهدية المتمثلة في مستشفى امبدة للامومة والطفولة .

هذا وقد تم خلال الحفل توزيع شهادات تقدير وامتنان للشعب الياباني عبر اعضاء المنظمة حفظا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الصديقين من اجل مسيرة تعاون ممتدة تتواصل مع الاجيال القادمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)