شمال دارفور تتفق حول برنامج التوافق الوطني

اتفقت القوى السياسية بولاية شمال دارفور والتي ضمت احزاب الامة الفيدرالي والمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر حزب الامة الفيدرالي بالفاشر برئاسة المهندس انور اسحق سليمان رئيس حزب الامة الفيدرالي بحضور كل من الاستاذ عبد الله محمد آدم الدومة امين حزب المؤتمر الشعبي بالولاية والاستاذ حسن آدم عبد الله رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولاية اتفقت على برنامج التوافق الوطني الذي يهدف لخدمة مواطني ولاية شمال دارفور وتعزيز السلام والاستقرار والعمل على رتق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمعات المحلية بجانب الاهتمام بالقضايا الحياتية والمعيشية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

وكشف المهندس انور اسحق سليمان رئيس حزب الامة الفيدرالي بالولاية في تصريح لـ(سونا) أن الاجتماع قد بحث بالنقاش المستفيض القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم انسان السودان بصفة عامة وشمال دارفور بصفة خاصة، مشيراً الى أن الاجتماع قد امن على ضرورة التوافق بين احزاب الامة الفيدرالي والمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي حول برنامج التوافق الوطني لخدمة مواطني ولاية شمال دارفور وتعزيز السلام ورتق النسيج الاجتماعي بجانب الاهتمام بالقضايا الحياتية والمعيشية والعمل على ايجاد الحلول للضائقة الاقتصادية . واضاف المهندس انور أن الاجتماع امن كذلك على اهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على ارض الواقع فضلاً عن تنسيق الجهود بين هذه القوى السياسية للعمل سوياً من اجل تحقيق مصلحة الوطن العليا بعيدا عن المصالح الذاتية الضيقة التي لا تخدم اي قضية.

وقال إن الاجتماع قد وجه الدعوة لقيادات الاحزاب والقوى السياسية للتوافق حول برنامج الحد الادنى وذلك بالعمل بروح الفريق الواحد في كل ما من شأنه ترقية الخدمات. وقرر الاجتماع ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات بصورة دورية لمناقشة كل القضايا المصيرية وخاصةً فيما يتعلق بقانون الانتخابات العامة لسنة ٢٠١٨م، ومعاش الناس بالاضافة الى الدستور الدائم ودعم العملية السلمية بالبلاد وذلك بالحوار مع الحركات المسلحة غير الموقعة والمعارضة في سبيل الوصول الى سلام شامل. وتوقع المهندس انور اجراء تحالف قوي بين الاحزاب الثلاثة حول قضايا المرحلة المقبلة، مجددا تمسك احزاب الامة الفيدرالي والمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي بالتوافق حول مشروع قانون الانتخابات العامة لسنة ٢٠١٨م بجانب قضايا الحريات ومحاربة الفساد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)