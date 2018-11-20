كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية.. صندوق "الاستثمارات العامة" يُطلق مشروع وادي الديسة للسياحة البيئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، "مشروع تطوير وادي الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية لتصبح إحدى مناطق الجذب السياحي في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الاستثمارات العامة سينشئ شركةً لتطوير المشروع وفق أرقى المعايير البيئية والتنموية المعتمدة عالمياً، ما يساهم في خلق قيمة مضافة لسياحة مستدامة وفرص وظيفية، ودعم التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في المملكة.

وأوضح الصندوق، أن إعلان "مشروع وادي الديسة" يأتي بعد إطلاق مشروع "أمالا" في سبتمبر الماضي، ليشكل إضافة نوعية لمنظومة المشاريع السياحية ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وبحكم موقعه الجغرافي المتوسط لمشاريع "نيوم" و"مشروع البحر الأحمر" و"أمالا" و"العلا" سيوفر خيارات سياحة إضافية، وفرصة استثمارية فريدة لتجربة مميزة لمحبي الطبيعة الجبلية والأودية.

ويقع وادي الديسة في شمال غرب محمية الأمير محمد بن سلمان، وجنوب غرب منطقة تبوك، وتعني كلمة الديسة الوادي المليء بأشجار النخيل.