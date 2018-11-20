كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء مقدونيا الهارب يعلن حصوله على اللجوء السياسي من المجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء المقدوني الهارب نيكولا جروفسكي، عن منحه اللجوء السياسي من قِبل المجر بعد أسبوع من هروبه من بلاده فرارًا من حكم قضائي صادر بسجنه عامين لاتهامات تتعلق بالفساد.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن جروفسكي قوله إنه كان ضحية لعملية اضطهاد سياسية ضده شنها الحكومة الديمقراطية الاجتماعية الحاكمة في البلاد، مضيفًا أن "المحاكم ومكتب الادعاء في البلاد تحولوا إلى أداة للابتزاز السياسي لاستخدامها ضد المعارضين السياسيين".

وأوضح جروفسكي (48 عامًا) أن مقدونيا تشهد اليوم حالات من القمع الحكومي، التمييز، الاضطهاد، الاعتقالات ذات الدوافع السياسية وسيطرة كاملة للحكومة".

وذكرت القناة الإخبارية الأمريكية، أن مقدونيا طالبت - في وقت مبكر اليوم - بأن تقوم المجر بتسليمها جروفسكي، حيث أنه يواجه محاكمة تتعلق بـ 3 قضايا فساد على الأقل.

وكان جروفسكي رئيسًا لوزراء مقدونيا خلال الفترة ما بين 2006 وحتى 2016 ويحسب على أنه حليف مقرب من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وذلك على الرغم من أن الحكومة المجرية أكدت على أن طلب اللجوء أمر قانوني بشكل كامل وليس سياسيًا.