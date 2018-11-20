كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دونالد ترامب: إيران مسؤولة عن حرب دموية بالوكالة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران هي أكبر راع للإرهاب في العالم، وأن نظام طهران مسؤول عن حرب دموية بالوكالة ضد السعودية في اليمن.

وأكد الرئيس الأمريكي، في بيان، أن السعودية حليف حيوي في مواجهة إيران، وأن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للملكة.

وشدد ترامب على أن إيران مسؤولة عن دعم مليشيات حزب الله الإرهابية في لبنان، لافتا إلى أن النظام الإيراني قام بقتل عددا من الأمريكيين والأبرياء الآخرين في الشرق الأوسط، كما اتهم الرئيس الأمريكي إيران بالسعي إلى زعزعة الجهد الديمقراطي الهش في العراق.