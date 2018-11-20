كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. القبض على الإرهابي منفذ تفجير الرمادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الإرهابي منفذ التفجير الذي وقع في مدينة الرمادي مؤخرًا.

وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار اعتقل الإرهابي المنفذ لتفجير الرمادي الذي حدث قبل أربعة أيام.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد في وقت سابق بانفجار عبوة مثبتة أسفل سيارة في مدنية وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.