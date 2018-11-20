رئيس الوزراء الإسباني: سنصوت ضد “بريكست” ما لم يتغير نص بشأن جبل طارق

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، يوم الثلاثاء إن إسبانيا ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق.

وأضاف سانتشيث أثناء مؤتمر في مدريد: “إذا لم تدخل تعديلات فيما يتعلق بجبل طارق فإن إسبانيا ستصوت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

ووافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، يوم الاثنين، على مشروع مسودة اتفاق بريكست في ختام اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين، كما أعلن الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية غيرنوت بلوميل.

ومن المقرر التوقيع على الاتفاق خلال القمة الأوروبية الاستثنائية المقررة يوم الأحد في العاصمة البلجيكية.

وبموجب مسودة الاتفاق الحالية تنتهي هذه الفترة بحلول نهاية العام 2020، لكن بارنييه اقترح تمديدها عامين إضافيين، وفق مصدر أوروبي، قال إذا قمنا بتمديدها، سيكون هناك اتفاق بشأن خطة مساهمة (بريطانيا) المالية.