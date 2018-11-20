الصيد البحري والهجرة يجران انتقادات إسبانية على زيارة سانشيز للمغرب

بعد يوم من أول زيارة رسمية له للمغرب، منذ وصوله لرئاسة الحكومة، تعرض بيدرو سانشيز، لسيل من الانتقادات، بسبب عدم تمكنه من إبرام أي اتفاق جديد مع المغرب يحد من تدفق المهاجرين على بلاده.
ووجه بابلو كاسادو، رئيس الحزب الشعبي الإسباني، في تصريحات له اليوم الثلاثاء نشرتها صحف بلاده، انتقادات شديدة اللهجة لسانشيز، معتبرا أن زيارته للمغرب “متأخرة وبدون نتائج”.
واعتبر السياسي كاسادو، أن يانشيز فشل في انتزاع اتفاق من المغرب، بخصوص سياسة الهجرة، في وقت عبر فيه المسؤولون المغاربة بشكل واضح على أن المغرب لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يصبح دركيا لأوروبا.
كما كان موضوع الصيد البحري، محط انتقاد لسانشيز من قبل سياسيي بلاده، حيث اعتبروا أن رئيس الحكومة الإسبانية لم يستطع أن يحث المغرب على السماح لصيادي بلاده بالعودة للبحار المغربية، خصوصا أن الصيادين الإسبان يعبشون في أزمة، منذ انتهاء مدة اتفاق الصيد البحري، الذي كان المغرب قد أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي لم يجد بعد طريقه للتجديد.
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