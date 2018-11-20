الملكة إليزابيث لن تحتفل هذه السنة بذكرى زواجها‎

لميستعد القصر الملكي البريطاني هذه السنة لاحتفالات كبرى بالذكرى الـ71 لزواج الملكة اليزابيث الثانية والأمير فيليب على عكس العادة.

وتفيد صحيفة “الميرور” البريطانية بأن الزوجين اللذين حطما الرقم القياسي لمدة الزواج في العرش البريطاني، لا يقضيان اليوم مع بعضهما.

فبعد إقامة احتفال ضخم السنة الماضية بمناسبة الذكرى البلاتينية لزواجهما، دعي إليه أزيد من 100 شخص من الأقارب و الأصدقاء، فضّلت ملكة بريطانيا هذه السنة القيام نهارًا بواجباتها الرسمية، وقضاء ليلتها في هدوء ودون احتفالات كبرى برفقة الأمير.

وتم زواج الملكة اليزابيث والأمير فيليب يوم 20 نونبر من العام 1947، وصرح هذا الأخير خلال الذكرى الذهبية لارتباطهما أن “التسامح هو سر الزواج السعيد”، أما الملكة فتعتبر زوجها “مصدر قوتها”.

الأمير فيليب، البالغ من العمر 97 عامًا، قرر التقاعد عن مهامه الرسمية السنة الماضية، أما الملكة (92 عامًا) فلا تزال تتولى مهامها رغم ظروفها الصحية.