بدأت عائلات ضحايا انقلاب أحد قوارب الهجرة السرية في السواحل الإسبانية، والذي كان يقل شبابا من مدين سلا، إجراءات استعادة جثث أبنائها، بتدخل حكومي.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن العائلات بدأت في تسليم الوثائق الخاصة بأبنائها للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لاستكمال إجراءات تحديد الهويات واستعادة الجثامين من مستودع الأموات بمدينة قادس الإسبانية.
يشار إلى أنه بعد أيام من تردد أنباء عن وفاة عدد كبير من أبناء مدينة سلا، نتيجة غرق قارب للهجرة السرية كان يقلهم، كشفت السلطات الإسبانية أن “قوارب الموت” تسببت في مقتل 19 شابا من سلا، بعد غرق القارب الذي سافروا على متنه.
كما أظهر المعطيات، أنه من بين ضحايا هذه الفاجعة أيوب مبروك، بطل رياضة الكيك بوكسينغ، والحاصل على بطول المغرب ثلاث مرات في فئة الشبان، وهو أول الضحايا الذين تم التعرف عليهم في هذه الفاجعة حسب ما روت العائلات في تصريحات سابقة لـ”اليوم 24″.
شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات فاجعة “قارب سلا” تبدأ إجراءات استعادة جثث أبنائها..شباب قضى نحبه بطريقة مروعة في رحلة موت-فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .