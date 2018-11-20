عائلات فاجعة “قارب سلا” تبدأ إجراءات استعادة جثث أبنائها..شباب قضى نحبه بطريقة مروعة في رحلة موت-فيديو

بدأت عائلات ضحايا انقلاب أحد قوارب الهجرة السرية في السواحل الإسبانية، والذي كان يقل شبابا من مدين سلا، إجراءات استعادة جثث أبنائها، بتدخل حكومي.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن العائلات بدأت في تسليم الوثائق الخاصة بأبنائها للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لاستكمال إجراءات تحديد الهويات واستعادة الجثامين من مستودع الأموات بمدينة قادس الإسبانية.

يشار إلى أنه بعد أيام من تردد أنباء عن وفاة عدد كبير من أبناء مدينة سلا، نتيجة غرق قارب للهجرة السرية كان يقلهم، كشفت السلطات الإسبانية أن “قوارب الموت” تسببت في مقتل 19 شابا من سلا، بعد غرق القارب الذي سافروا على متنه.

كما أظهر المعطيات، أنه من بين ضحايا هذه الفاجعة أيوب مبروك، بطل رياضة الكيك بوكسينغ، والحاصل على بطول المغرب ثلاث مرات في فئة الشبان، وهو أول الضحايا الذين تم التعرف عليهم في هذه الفاجعة حسب ما روت العائلات في تصريحات سابقة لـ”اليوم 24″.