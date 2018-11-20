مصرع شخصين في حادث طرق قرب كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعهما في حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع رقم 6 بالقرب مدينة كفر قاسم، مساء اليوم، الثلاثاء.

وفي التفاصيل جاء أن مركبة خصوصية علقت تحت شاحنة كانت مصطفة على جانب الطريق، وأفادت طواقم الإنقاذ بأنها عملت على تخليص رجل وامرأة عالقين داخلها.

وأعلنت الطواقم الطبية التي هرعت إلى مكان الحادث، أن المصابين اللذين كانا عالقان داخل السيارة تم الإعلان عن وفاتهما متأثران بجراحهما البالغة.

وأصيب سائق الشاحنة بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى مستشفى مئير في كفار سابا.

هذا وأغلق شارع رقم 6 أمام حركة السير المتجهة شمالا في أعقاب حادث الطرق المروع.