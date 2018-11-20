"مقايضة" روسية: انسحاب إيران من سورية مقابل تخفيف العقوبات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن روسيا عرضت مؤخرا على الولايات المتحدة وإسرائيل، سحب القوات الإيرانية من سورية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وفقًا لما أوردته القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم ثلاثاء.

جاء ذلك خلال مشاركة نتنياهو في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، عقدت أمس، الإثنين، بحسب ما نقلت القناة عن ثلاثة أعضاء كنيست.

ووفقًا للتقرير التي أوردته القناة، فإن إسرائيل لم تحدد بعد موقفها من الاقتراح الروسي، فيما لم تتطرق القناة للموقف الأميركي من المقترح، الذي أشارت إلى أنه كان محور اللقاء الخاطف الذي جمع نتنياهو بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في باريس الأسبوع الماضي.

ونقلت القناة عن مصادرها أن نتنياهو تحدث خلال اجتماع اللجنة، أمس، بشكل إجابي عن اجتماعه ببوتين، علمًا بأنه كان أول اجتماع بينهما في أعقاب تحميل روسيا إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة "إيليوشن 20" في سورية ومقتل 15 عسكريًا روسيًا كانوا على متنها، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع أن روسيا بحاجة إلى التعاون مع دول أخرى من أجل إيجاد حل للوجود الإيراني في سورية.

ووفقا لأعضاء كنيست شاركوا في الاجتماع، أكد نتنياهو أنه في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، مع كبار المسؤولين في موسكو. فيما التقى نتنياهو مع جفري قبل بضعة أيام في مدينة القدس، حيث ناقشا مسألة "التموضع" الإيراني في سورية.

وقال نتنياهو إن "هذا مجرد فكرة أولية، ولم يتم بعد تحديد موقف إسرائيل من هذه المسألة".

وقالت القناة إن السفارة الروسية في إسرائيل رفضت التعليق على التقرير. فيما قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية: "نحن مستمرون في إجراء مباحثات مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية. نحن لا نفصح عن محتوى هذه المحادثات الدبلوماسية".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في أوائل أيار/ مايو الماضي، انحساب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى. وبموجب الانسحاب، أعلن ترامب استئناف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس/ آب الفائت، فيما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.