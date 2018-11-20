شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين الهجوم الإرهابي في كابل والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب خان عن قلقه جراء سقوط القتلى والجرحى في كابل، موضحًا أن باكستان نفسها تعاني من ظاهرة الإرهاب، وتشعر بألم الأشقاء الأفغان.
وأضاف أن باكستان وأفغانستان قدمتا تضحيات ضخمة من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية بسبب الإرهاب، ولكنهما عازمتان على استئصال هذا الخطر، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، ونوه إلى وقوف باكستان مع أفغانستان ضد الإرهاب.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان -حكومةً وشعبًا- تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابل، وتعبر عن خالص التعازي لعلائلات الضحايا، وتدعو بالشفاء العاجل للمصابين.
وأضافت في بيان صحفي أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أي مكان في العالم.
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