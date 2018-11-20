محكمة أوروبية تطالب تركيا بالإفراج عن "أوباما الكردي"

الخليج 365/ بغدادطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تركيا بالإفراج عن القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش المعروف باسم "أوباما الكردي"المحتجز منذ نحو عامين بتهمة تتعلق بالإرهاب.

وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها إلى أن ديمرتاش، وهو الزعيم السابق لـ"حزب الشعوب الديموقراطي" المؤيد للأكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية ويعرف بـ"أوباما الكردي"، اعتُقل "لشبهات محتملة"، مشددة على أن براهين أنقرة لإبقائه وراء القضبان غير كافية.



واعتبرت المحكمة أن استمرار احتجاز القيادي الكردي يمثل "تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني"، مذكرة بأن ديمرتاش كان نائبا حين توقيفه ولم يتمكن من أداء دوره في البرلمان.