انت الان تتابع فقرة كوميدية لسمير صبري والكدواني بمهرجان القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٧ م

بدأ حفل افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعزف السلام الجمهوري، ثم تبعه فيلم تسجيلي عن نشأة السينما في العالم، ثم نشأتها في مصر على يد طلعت حرب بإنشاء ستوديو مصر، تحت عنوان "100 سنة سينما في مصر"، بصوت الفنان سمير صبري بوصفه مًقدّم أول دورات المهرجان في عام 1976، والذي قال عقب انتهاء الفيلم: "أوجه الشكر لمؤسس المهرجان كمال الملاخ، الذي واجه كل التحديات من أجل إقامته، ورعاة المهرجان عبد الحليم، ووردة، ونجوى فؤاد"، وطالب الحضور بتقديم التحية لهؤلاء، ولسعد الدين وهبة الذي أضاف للمهرجان الصفة الدولية، ولكل رؤساء المهرجان.

وأعرب سمير صبري عن سعادته الكبيرة بالاختيار الجريء للمنتج الشاب محمد حفظي، عاشق السينما، لرئاسة المهرجان، وقدّم صبري للجمهور، النجم الكبير ماجد الكدواني، والذي تلقى تحية حارة من الحضور، وقال الأخير لسمير: "أنا عايز اسألك سؤال.. أنت كنت بتقدّم المهرجان بسهولة إزاي وسايب إيدك؟". فرد سمير صبري بمزاح: