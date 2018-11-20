انت الان تتابع رجاء الجداوي تشيد بملابس مهرجان القاهرة غير المكشوفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٤ م

أشادت الفنانة رجاء الجداوي، بتنظيم الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفة على هامش حفل افتتاح المهرجان: "القاهرة السينمائي شيء مشرف لمصر والتنظيم على مستوى عالي، وكنت متخوفة من التنظيم بس كنت واثقة في إدارة المهرجان برئاسة محمد حفظي، موضحةً أنها ترتدي فستانا من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، متابعةً حول اطلالات الفنانات في الحفل: "شايفة مباراة من الأزياء الراقية في المهرجان، وقليل من الملابس المكشوفة، وهذا شيء جيد للغاية ويليق بالحدث، وشعور من فناناتنا بمسئولية تجاه مهرجان بلدهم".

وتُقام فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس