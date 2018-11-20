المحكمة الأوروبية تدين اعتقال تركيا لـ ” دميرتاش “

إستنكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، قيام تركيا باعتقال القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى ” خنق التعددية ” مطالبة بإطلاق سراحه فورًا.
وعن ” دميرتاش ” ، فهو زعيم سابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وكان مرشحًا للانتخابات الرئاسية، وهو مسجون منذ نوفمبر 2016، ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصًا لاتهامات بالقيام بأنشطة ” إرهابية “.
يُذكر أن ” دميرتاش ” بدأ حياته السياسية عضوًا في حزب ” المجتمع الديمقراطي ” اليساري الكردي عام 2007 ونائبًا عنه في البرلمان؛ وذلك قبل أن تحظره المحكمة الدستورية العليا عام 2009؛ بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني.
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