المحكمة الأوروبية تدين اعتقال تركيا لـ ” دميرتاش “

إستنكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، قيام تركيا باعتقال القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى ” خنق التعددية ” مطالبة بإطلاق سراحه فورًا.

وعن ” دميرتاش ” ، فهو زعيم سابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وكان مرشحًا للانتخابات الرئاسية، وهو مسجون منذ نوفمبر 2016، ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصًا لاتهامات بالقيام بأنشطة ” إرهابية “.

يُذكر أن ” دميرتاش ” بدأ حياته السياسية عضوًا في حزب ” المجتمع الديمقراطي ” اليساري الكردي عام 2007 ونائبًا عنه في البرلمان؛ وذلك قبل أن تحظره المحكمة الدستورية العليا عام 2009؛ بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني.