أمين مؤتمر الوحدة الإسلامية: السلطات المصرية منعت هنية من مغادرة غزة

أعلن الأمين العام لمؤتمر الوحدة ​الإسلام​ية ومستشار وزير الخارجية ال​إيران​ي السابق ​حسين شيخ الإسلام​ أن "السلطات المصرية لم تسمح لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ بالخروج من ​قطاع غزة​ عبر أراضيها للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للوحدة الاسلامية ب​طهران​".

ولفت شيخ الإسلام إلى أنه "ربما اشترطت السلطات المصرية على هنية ألا يزور إيران فقط".

وكان الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية محسن اراكي قد أعلن أن المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية سيقعد في 24 من شهر الحالي في طهران لمدة ثلاثة ايام.