أعلن الأمين العام لمؤتمر الوحدة الإسلامية ومستشار وزير الخارجية الإيراني السابق حسين شيخ الإسلام أن "السلطات المصرية لم تسمح لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بالخروج من قطاع غزة عبر أراضيها للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للوحدة الاسلامية بطهران".
ولفت شيخ الإسلام إلى أنه "ربما اشترطت السلطات المصرية على هنية ألا يزور إيران فقط".
وكان الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية محسن اراكي قد أعلن أن المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية سيقعد في 24 من شهر الحالي في طهران لمدة ثلاثة ايام.
شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مؤتمر الوحدة الإسلامية: السلطات المصرية منعت هنية من مغادرة غزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .