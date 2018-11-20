الأمم المتحدة: غوتيريس قبل استقالة المدير التنفيذي لبرنامج البيئة الأممي

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن "قبول الأمين العام، ​أنطونيو غوتيريس​، استقالة إريك سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة"، مشيرةً إلى أنه "يشعر الأمين العام بالامتنان لخدمة سولهايم، ويقر بأنه كان صوتا رائدا في جذب انتباه العالم إلى التحديات البيئية الحرجة".

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