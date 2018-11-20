قائد الجيش الايراني: أحذر من الحرب النفسية التي يشنها الاعداء

حذر القائد العام للجيش الايراني اللواءعبدالرحيم موسوي من "الحرب النفسية التي يشنها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية لاضعاف مكانة الجيش بين ابناء الشعب"، مشيراً إلى "توظيف الأعداء امكانيات هائلة بهدف اضعاف قدرات الجيش منذ انتصار ​الثورة الاسلامية​ حتى الآن".

ولفت الى ان |المهام والتوجهات ​الجديدة​ للجيش ودوره البارز في تعاظم إقتدار الجمهورية الإسلامية على صعيد مواجهة الأعداء، أدت بالعدو ان يلجأ الى ​الفضاء​ الإفتراضي لبث معلومات خاطئة حول الجيش"، مشدداً على أن "المهام الرئيسية للمؤسسة العسكرية تتمثل اليوم في العمل على توضيح الحقائق بشكل صحيح والمبادئ السامية واهداف الثورة ورفع مستوى الوعي والبصيرة لدى ​الشباب​".