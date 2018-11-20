قرقاش: جهودنا الإنسانية مستمرة في كافة مناطق اليمن

أكد وزير الدولة ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "استمرار الجهود الإنسانية في ​اليمن​ والعمل مع المنظمات الدولية والمحلية لتوزيع المساعدات في كافة المناطق اليمنية"، مشيراً إلى أن "الإمارات و​السعودية​ أعلنتا عن مبادرة جديدة لتقديم المساعدات الغذائية متعددة القطاعات لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً في اليمن، من 10 إلى 12 مليون يمني، وجهودنا الإنسانية مستمرة".

ولفت إلى أنه "سيتم التركيز على الأطفال الذين يبلغ عددهم 2.1 مليون دون سن الخامسة ويعانون سوء التغذية الحاد، والنساء الحوامل وكبار السن والمرضى، وسنبذل كل ما في وسعنا للتصدي لهذا التحدي الإنساني"، مشيرا إلى "العمل مع المنظمات الدولية و​منظمات المجتمع المدني​ على الأرض لتوزيع المساعدات الغذائية في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة ​الحوثيين​".