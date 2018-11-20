سيناتور روسي: نعتزم مواصلة تصدير النفط لسوريا بغض النظر عن ضغوطات أميركا

أكد سيناتور روسي لقناة "الميادين" أن "​موسكو​ تعتزم مواصلة تصدير ​النفط​ إلى ​سوريا​ بغض النظر عن الضغوطات الأميركية".

وكانت ​وزارة الخزانة الأميركية​ قد اعلنت عن "فرض سلسلة عقوبات جديدة على 6 أشخاص و3 كيانات يعملون على نقل النفط الإيراني إلى سوريا عبر شركة روسية"، موضحةً أن "شركتي "بروم سيريو امبورت" و"غلوبال فيجن غروب" إحدى الشركات".

ولفتت إلى "تحركها لتفكيك شبكة إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا"، مشيرة إلى أن "التحركات الإيرانية الروسية تشمل نقل ملايين البراميل من النفط إلى سوريا وتحويل ملايين الدولارات إلى ​فيلق القدس​ و"حماس" و"​حزب الله​".