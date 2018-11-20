وزير المواصلات الروسي: ندرس تنظيم رحلة جوية تربط عاصمة القرم بدمشق

أكد وزير المواصلات الروسي، يفغيني ديتريخ أن "الوزارة تدرس تنظيم رحلة جوية تربط مدينة سيمفروبل، عاصمة جمهورية ​القرم​ الروسية، بالعاصمة السورية دمشق". وفي وقت سابق، وجه رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، رسالة إلى ديتريخ، طلب منه فيها دعم تنظيم حركة الطيران بين المدينتين.

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