افرام: عدم اعفاء البلديات من ديونها سيمنعها من ايجاد حلول بيئية لنفاياتها

رأى النائب نعمة افرام، ان عدم اقرار القانون المعجل المكرر الذي تقدم بها لالغاء الديون القائمة على البلديات جراء ادارة النفايات الصلبة في المرحلة السابقة، "سيمنع البلديات من معالجة نفاياتها، ما سيجبرها على السير في نظام الادارة المركزية للنفايات والذي يفوق بضعفين التكلفة في حال ادارت البلديات نفاياتها بنفسها."
وتخوّف افرام في حديث تلفزيوني، من "ان تعود ازمة النفايات في وقت قريب وبخاصة في منطقة كسروان التي تفوق ديون بلدياتها للخزينة، المليار دولار، ما سيمنعها من ايجاد حلول بيئية لنفاياتها، وذلك بسبب قرب انتهاء قدرة مكب برج حمود على الاستيعاب".
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