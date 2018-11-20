رئيس "الجامعة اللبنانية" تابع خطة تنفيذ برنامج "القيد المزدوج"

عُقد في مبنى الإدارة المركزية - المتحف، بحضور رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​، اجتماع ناقش آلية تطبيق "مشروع القيد المزدوج" في الجامعة.

وشارك في الاجتماع، الذي ناقش مكننة المعاملات الإدارية في الجامعة اللبنانية، منسقُ متابعة تنفيذ المشروع المهندس إيلي بو طايع وأعضاء لجنة الإشراف والاستلام الدكتور ناجي جمّال وأمين مبارك وأوليفييه الراسي، كما حضر من كافة وحدات الجامعة كلّ من رئيس قسم اللوازم والمحتسب الثانوي وأمين المستودع، إضافة إلى دائرة المحتسب الرئيسي وممثلة الشركة المُشغلة للبرنامج (EVERTEAM) السيدة ريتا جوهر.

وتحدث أيوب عن أهمية استخدام البرنامج لتنظيم الحركة الإدارية والمالية للجامعة اللبنانية وتعزيز المعلوماتية المركزية فيها مع الحفاظ على حرية اللامركزية في وحداتها وفروعها، مشددا على أهمية هذا البرنامج في توحيد الجامعة إداريا ووقف الهدر فيها، على اعتبار أن كل معاملة مالية يتم تسجيلها على الأقل في حسابين، الأمر الذي يساهم في تفعيل الرقابة على المعاملات الصادرة والواردة إلى الجامعة.