علي جمعة: التصوّف الإسلامي يربي الشخص أن يكون إنسانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود أبوطالب:

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن المولي عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، إنسانًا كاملًا ليتبعه الناس في جميع أنحاء الأرض.

وأضاف جمعة، خلال كلمته باحتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي، بمسجد الإمام الحسين، مساء اليوم الثلاثاء: "نُرسل رسالة من خلال احتفالنا اليوم إلى مصر والعالم، أن التصوّف الإسلامي يربي الشخص على أن يكون إنسانًا، والتصوف يحيي هذا المعنى".

ولفت جمعة إلى أن أكثر من 95% من سنة الرسول وسيرته، تحدثت عن الأخلاق، بمعنى أن يكون الإنسان دقيقًا في عمله، ومتقنًا فيه، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الإنسانية بحق.

ودعا مفتي الجمهورية السابق المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالأمن والأمان، و"أن يخرجنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه".