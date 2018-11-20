وزيرة البيئة تبحث سبل التعاون المشترك مع وفد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- أ ش أ:

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، مع جين سمارت مديرة البرامج العالمية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهاني الشاعر رئيس المكتب الإقليمي لغرب آسيا بالاتحاد، وجون إيف المدير المشارك لتوحيد الرؤى، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، وذلك بحضور الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وتناول الاجتماع ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي يعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

ودعت فؤاد، خلال الاجتماع، إلى طرح الاستراتيجية للمناقشة داخل قطاع حماية الطبيعة للمساهمة في بناء قدرات العاملين وخاصة الشباب، على أن يعقب ذلك طرحها للنقاش بمشاركة كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغة أشمل تضمن التكامل في تنفيذ الاستراتيجية وعدم تكرارية الأنشطة والجهود مع الجهات المختلفة المعنية بالاستراتيجية.

بدوره، أكد الدكتور هاني الشاعر أهمية التعاون مع مصر في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي وحمايته برئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لمدة عامين، مشيرا إلى استعداد الاتحاد لدعم مصر في تنفيذ كافة متطلبات استراتيجية التنوع البيولوجى، لافتا أيضا إلى استعداد الاتحاد إلى إجراء كافة المناقشات مع كافة الشركاء من جامعات ومجتمع مدني للخروج بالاستراتيجية بأفضل صورة.

واتفق الحضور على تنظيم ورشة عمل تضم كافة الشركاء والجهات المعنية خلال شهر يناير القادم لمناقشة الموضوعات.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة قام بدعم مصر في العديد من المجالات ومنها ترشيح إعلان محمية رأس محمد وموقع وادي الحيتان على القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالاتحاد، بالإضافة إلى دعم إجراءات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنوع بشكل فعال.