6 قرارات جمهورية: رئيس لجامعة المنصورة.. و5 عمداء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، صدور 6 قرارات جمهورية تضمنت تعيين الدكتور أشرف محمد عبد الباسط بكر، رئيسًا لجامعة المنصورة.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن القرارات الجمهورية تضمنت أيضًا تعيين: الدكتورة سحر محمد محمد الشيخ عمر، عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى عميدًا لكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، والدكتور كرم ملاك كامل شاروبيم عميدًا لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

وأضاف أن القرارات تضمنت أيضا تعيين الدكتور ناصر محمد محمود عامر عميدًا لكلية التربية بالوادي الجديد بجامعة أسيوط، والدكتور عبد الحميد أبو العدب درويش عميدًا لكلية العلوم بجامعة أسيوط.