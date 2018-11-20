منظمة خريجي الأزهر تحذر الشباب من الانسياق وراء دعوات الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

حذرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، شباب المسلمين من الانسياق وراء دعوات التنظيمات الإرهابية، وأكدت أن أعداء الإسلام لا يزالون يسيئون إليه ويشوهون صورته لتحقيق أهدافهم في تدمير الأمة الإسلامية والقضاء عليها، يساعدهم في ذلك بعض العملاء والخائنين، الذين اتخذوا من دينهم وسيلة لتحقيق أغراضهم وأهدافهم.

وأشارت المنظمة -وفق بيان أصدرته اليوم الثلاثاء في تعقيبها على فيديو أصدرته الجماعات الإرهابية يدعو إلى استقطاب الشباب من شتى أنحاء العالم والتأثير عليه لبث أفكارها- إلى أن الأمة الإسلامية ابتليت بجماعات التطرف والإرهاب التي انتشرت في الشرق والغرب، تبيح القتل وتنشر الفزع والخوف في قلوب الآمنين لتحقيق أهدافهم.

وأكدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن هذه الإصدارات وغيرها تؤكد أن التنظيمات الإرهابية فقد بريقه الخادع في التأثير على الشباب، واستدعاء الأنصار والمتعاطفين من شتى أنحاء العالم بعد الهزائم المتتالية التي حققها الجيش المصري في سيناء، موضحة أنه لم يعد يمتلك الوسائل والآليات التي تمكنه من الصمود في معركته الخاسرة، وأن مصر شعبا وجيشا ستظل صفا واحدا.

وأشارت إلى أن هذه الجماعات الإرهابية اعتادت على تكفير من يخالفها في الرأي، والادعاء كذبا بأن الدول الإسلامية لا تزال خاضعة وموالية للقوى الغربية،وأن هذه المنظمات تتناسى جهاد شعوبنا ضد المستعمر.