لأول مرة.. فتح باب التقدم للعمرة للعاملين بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بدء التقدّم لعمرة رجب لعام 1440هجريًا 2018/2019 ميلاديًا من العاملين بالجامعة.

أوضح "عزيز" أن العمرة سوف تُنفذ تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبمرافقة مشرفين ودعاة متخصصين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المتميزة للعاملين بها .

وقال محمد نصر، مدير عام الموارد البشرية ونقيب العاملين إن التقديم للعمرة سوف يكون متاح للعاملين بالجامعة وأسرهم ومن هم على المعاش.

وأضاف "نصر" أنه سوف تستمر العمرة لمدة أسبوعين، تبدأ بالمدينة المنورة، وتكون الإقامة بفندق الشام أول 5 أيام، ثم يتجه المعتمرون إلى مكة المكرمة ليقضوا 9 أيام بفندق بكة الصلاح، من خلال توفير سكن لائق للمعتمرين حيث تسع كل غرفة 4 أفراد.

وأشار إلى تخصيص وسائل مواصلات لسهولة الانتقال، وتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات وتسليمها وتسديد الرسوم.

وتصل تكلفة الحجز للعمرة 11 ألفًا و700 جنيه للفرد، وآخر موعد للتقدم للحجز نهاية شهر يناير المقبل، والعدد المقرر لن يزيد عن 50 فردًا، والاختيار بأولوية الحجز .