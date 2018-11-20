بهدف النصيري.. المنتخب ينهي الشوط الأول منتصرا على تونس

أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم الشوط الأول من مباراته أمام تونس، منتصرا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “رادس”، في العاصمة تونس.

وحاول المنتخب المغربي، فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، عبر ضغط كبير على حامل الكرة، غير أنه لم يستطع فرض سيطرة تامة على وسط الملعب، ولم يخلق فرص كثيرة.

في المقابل، بدا أن المنتخب التونسي، أكثر تحكما في اللعب، وخلق مجموعة من المحاولات، غير أنها لم تقلق راحة بال الحارس المغربي.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة، للتعادل السلبي، تحصل عبد الإله الحافيظي على ضربة خطأ، على بعد أزيد من 35 متر من مرمى الحارس طارق بن مصطفى، نفدها بنعطية، وتابعها النصيري، الذي وقع الهدف الأول للمنتخب المغربي، في الدقيقة 40.

لينتهي النصف الأول بتقدم “الأسود” بهدف دون رد.