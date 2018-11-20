بسبب شهرتها الدولية.. “الذباب الالكتروني” يحذر من أغنية “في بلادي ظلموني”

بعد النجاح الكبير الذي تجاوز مدرجات الملاعب المغربية، والتداول الكثير على منصّات التواصل ومنابر إعلام دولية، انبرى الذباب الإلكتروني، للتحذير من أغنية “في بلادي ظلموني”، التي ترجع إلى إلتراس نادي الرجاء البيضاوي.

وتكتلت العشرات من الحسابات الوهمية، والتي باتت تعرف إعلامياً بـ “الذباب الالكتروني”، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للقيام بحملات تحذير من أغنية “في بلادي ظلومي”، على حسابات مختلف النشطاء الذين قاموا بتداولها.

وعرفت المنابر التي قامت بإصدار مواد صحافية وإعلامية عن الأغنية السياسية، التي لقيت صدى في أرجاء الدول العربية والخليجية، إنزالاً من قبل الذباب الالكتروني، حيث عمل على محاولات تشويه الأغنية، والتأثير على المغردين.

واعتبر الذباب الالكتروني، الذي يتولى مهام تمجيد السلطات، وخصوصاً السعودية والإماراتية، أن أغنية “في بلادي ظلومني”، تدعُو إلى الفتنة، وزعزعة إستقرار الدول العربية ومناطق الشرق الأوسط، وتهييج الشعوب وتحرضهم على الاحتجاج.

وكانت أغنية “في بلادي ظلموني”، وصلت إلى العالمية بعد انطلاقها من مدرجات مغربية، واحتلت منصات التواصل في الأيام الأخيرة، واستأثرت بالحضور رغم الأحداث التي تشهدها الدول العربية، وعلى رأسها مستجدات قضية الصحافي خاشقجي.

وتداولت مجموعة من المنابر الاعلامية العربية والدولية، وفي مقدمتها الجزيرة، وأنا العربي، والتلفزيون العربي، ووكالة الأناضول، وروسيا اليوم، أغنية “في بلادي ظلموني”، التي ترجع إلى مشجعي نادي الرجاء البيضاوي، الذين أطلقوها صرخةً مدوية بوقت سابق في وجه مسؤولين.

وأكد العشرات من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن أغنية “في بلادي ظلموني”، التي جرت ترجمتها من الدراجة المغربية إلى اللغة العربية الفصحى، لا تمثل معاناة الشعب المغربي وحسب، وإنما تعكس مشاكل كافة شعوب المناطق العربية والخليجية والإفريقية.