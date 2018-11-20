“نيسان” توسع التحقيق بشأن كارلوس غصن ليشمل تحالفها مع “رونو”

توسع شركة نيسان تحقيقها الذي تجريه في مزاعم بارتكاب رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن مخالفات، ليشمل بيانات مالية لتحالف رونو ونيسان.
وربما تكون هذه الخطوة علامة على أن نيسان تسعى إلى تخوفيف قبضة شركتها الأم الفرنسية على تحالفهما العالمي في صناعة السيارات.
وبينت مصادر أن شركة نيسان أبلغت مجلس إدارة رونو، أمس الإثنين، بأن لديها دليلًا على مخالفات محتملة في رونو-نيسان بي.في، المشروع الهولندي الذي يشرف على عمليات التحالف تحت السيطرة المطلقة برومو.
وجاءت مخاطبة الرئيس التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا لرونو، مع إعلان شركة السيارات اليابانية، المملوكة بنسبة 43.4% لرونو، أن تحقيقًا كشف عن مخالفات ارتكبها غصن، من بينها التقليل من بيانات دخله واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.
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