البنتاغون يعلن "تصفية" 37 من العناصر "الارهابية"

الخليج 365/ بغداد
أعلنت وزارة الدفاع الاميركية"البنتاغون"، الثلاثاء، أن 37 على الأقل من عناصر حركة الشباب "الارهابية" في الصومال تمت تصفيتهم جراء غارتين نفذهما الطيران الحربي الأمريكي هناك.
وجاء في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM): "على حسب تقديراتنا، أسفرت الضربة الأولى عن تصفية 27 مسلحا، أما الضربة الثانية فأدت إلى تصفية 10 مسلحين".
وأشار البيان إلى أن الضربتين لم تسفرا عن إصابات بين المدنيين، وأن العملية جرت بالتنسيق الوثيق مع القوات الحكومية الصومالية.
أعلنت وزارة الدفاع الاميركية"البنتاغون"، الثلاثاء، أن 37 على الأقل من عناصر حركة الشباب "الارهابية" في الصومال تمت تصفيتهم جراء غارتين نفذهما الطيران الحربي الأمريكي هناك.
وجاء في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM): "على حسب تقديراتنا، أسفرت الضربة الأولى عن تصفية 27 مسلحا، أما الضربة الثانية فأدت إلى تصفية 10 مسلحين".
وأشار البيان إلى أن الضربتين لم تسفرا عن إصابات بين المدنيين، وأن العملية جرت بالتنسيق الوثيق مع القوات الحكومية الصومالية.
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